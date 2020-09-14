«العزيزة» تحلق بكأس «أم الإمارات» في بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

حلقت الفرس «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، بلقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بمضمار وارجيم في مملكة بلجيكا، فيما خطف «ايكواريو» المركز الأول في كأس الوثبة ستاليونز بمضمار بيليوشتي الروماني، واللذان أقيما مساء أمس الأول، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وعودة لسباق «أم الإمارات» لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 10 آلاف يورو، قدمت «العزيزة» ابنة «منجز» والفرس «قصيلي ثابت» بإشراف جيمس أوين، وبقيادة ستيف هيلين، أداء قتالياً في المراحل النهائية كفل لها الفوز.

وتفوقت البطلة ببراعة، بفارق نصف طول على منافسها «تجاري» لمالكه ومدربه جيمس أوين، بقيادة دامين ارتو، فيما جاء في المركز الثالث «بايثا دي أي» لأسامة موصلي، بإشراف جي ام وولتر، وقيادة اف ويسمايسر.

ودون الجواد «ايكواريو» لمالكه الكساندرو ايفان، بإشراف سي لوسيان، وقيادة ساندو اوكتفيان، اسمه في سجلات أبطال كأس الوثبة ستاليونز، التي استضافها مضمار بيليوشتي في العاصمة الرومانية بوخارست، حين تفوق على «ولالا» بقيادة لويجي توبوران.

وجاء فوز الجواد المولود في بولندا على نخبة من الخيول، وتمكن من قطع مسافة السباق البالغة 1800 متر في زمن وقدره 2:17:00 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «اتحفا» بقيادة سيزابلكس بولجي.