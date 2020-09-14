500 مشارك في «دواثلون الشارقة الافتراضي»

الشارقة (الاتحاد)

ينظم مجلس الشارقة الرياضي فعاليته «دواثلون الشارقة الافتراضي»، الذي يتضمن ‬الجري ‬وركوب ‬الدراجات ‬الهوائية ‬‬الأحد المقبل، ‬بالتعاون ‬مع ‬جمعية الترايثلون، ‬وشركة ‬القدرة ‬للخدمات ‬الرياضية، ‬مستهدفاً ‬ما ‬يقارب ‬500 ‬مشارك.

وأشار عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن هذه الفعالية الجديدة تعد استمراراً لمختلف المبادرات والفعاليات الافتراضية الرياضية والمجتمعية المميزة، التي درج المجلس على تنظيمها تحت إشراف إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية خلال الفترة الماضية، ولاقت تفاعلاً ونجاحاً مميزاً، من خلال أعداد المشاركين فيها من داخل وخارج الدولة، من أجل تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة.

وأشاد خالد عبدالكريم الفهيم، رئيس مجلس إدارة جمعية الترايثلون، بالدعم الكبير لمجلس الشارقة الرياضي في تنظيم مثل هذه الفعاليات المجتمعية والرياضية، وتشجيع تنظيم مثل هذا السباق لتعريف الجمهور على هذا النوع من السباقات وتحديداً الدواثلون، وهو عبارة عن سباق ثلاثي يتكون من رياضتين هما الجري والدراجات الهوائية، ويبدأ بالجري، ثم ركوب الدراجات وينتهي بالجري أيضاً.

وأضاف: تدعم الجمعية المشاركات في هذه الرياضة لنشر اللعبة والثقافة الرياضية، وصولاً إلى إيجاد مواهب رياضية إماراتية لتدريبها وتأهيلها للمشاركة في البطولات الدولية.