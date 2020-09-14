«مهندسو الانتخابات» فريق إمـاراتي يقود عموميات 7 اتحادات

معتصم عبدالله (دبي)



فرض فريق «مهندسي الانتخابات» أسماء عناصره على العموميات الانتخابات في 7 اتحادات ومؤسسات رياضية على مدار دورتين انتخابيتين، كرستا مبدأ أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية، ليكون الفريق الأكثر حضوراً في محاضر العموميات الانتخابية والنظم الأساسية، معززاً الخبرات القانونية لمنتسبي الرياضة المحلية، بالتزامن مع إقامة انتخابات الدورة الجديدة للاتحادات الرياضية 2020- 2024، انطلاقاً من النظم الأساسية بدلاً من اللائحة التنفيذية.

وضم فريق «مهندسي الانتخابات» محمد العامري، محمد عبيد مطار، محمد كاهور، حسن علي المرزوقي، حمدان رشود الزيودي، حيث تكررت معظم الأسماء التي تنوعت خبراتها الرياضية، من خلال العمل في الاتحادات والأندية والقانونية والقضائية، في انتخابات أكثر من اتحاد وجهة رياضية بداية باتحاد الكرة دورة 2016- 2020، السباحة، ألعاب القوى، رابطة دوري المحترفين، اليد، الطائرة، والدراجات.

ومهد تحقيق نشره «الاتحاد» في مارس 2016، وكشف عن خطأ في تشكيل لجنة الانتخابات المشرفة على انتخابات دورة 2016- 2020، وأفضى لاحقاً إلى استقالة رئيس اللجنة المستشار منصور لوتاه، وعقد الاتحاد لعمومية غير عادية اقرت استكمال عضوية لجنة الانتخابات، إلى بروز فريق «مهندسي الانتخابات» الحالي، بإشرافه بنجاح على انتخابات اتحاد الكرة في 30 أبريل 2016.

وتولى الفريق ذاته في مايو من العام التالي 2017، الإشراف على انتخابات اتحاد السباحة التي أفضت إلى تشكيل أول مجلس إدارة اتحاد -بخلاف كرة القدم- ينطلق من نظامه الأساسي خلافاً للائحة التنفيذية، بعدما أسهم فريق العمل ذاته في وضع بنود النظام الأساسي للاتحاد، وفاز في الانتخابات آنذاك سلطان سيف السماحي مرشح نادي الفجيرة.

وأشرف «فريق مهندسي الانتخابات» في أغسطس 2019، على الانتخابات التكميلية لاتحاد ألعاب القوى 2019- 2020، والتي تلت قبول استقالة رئيس الاتحاد وتشكيل لجنة مؤقتة، وعاد عناصر الفريق ذاته إلى الواجهة في 2020، حينما تولى العامري رئاسة لجنة انتخابات رابطة المحترفين التي عقدت 9 مارس الماضي.

وواصل الفريق مدعوماً بخبراته المتراكمة جهوده مع بداية عجلة الدورة الانتخابية الجديد 2020- 2024، من خلال اتحاد اليد، حيث جرى تحديد 5 أكتوبر موعداً للعمومية الانتخابية، وكلفت عمومية اتحاد الطائرة المنعقدة 26 أغسطس الماضي محمد العامري بتشكيل لجنة الانتخابات للاتحاد في الدورة الجديدة.

وحددت لجنة الانتخابات في اتحاد الدراجات، 25 أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة، وضمت عضوية لجنة الانتخابات التي ترأسها محمد العامري، محمد كاهور، حمدان الزيودي، المستشار حسن المرزوقي، إضافة إلى يوسف أحمد.