بدء التسجيل لمهرجان الشارقة لجمال الخيل

محمد حسن (دبي)

أعلن نادي الشارقة للفروسية والسباق، فتح باب التسجيل للمشاركة في مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي، فئة السلالة المصرية البطولة المعتمدة من منظمة الأيكاهو، بدءاً من اليوم وحتى 28 سبتمبر الحالي.

ويقام المهرجان برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يومي 15 - 16 أکتوبر، على أرض ميدان العروض بالنادي، وسيتبعه مزاد الشارقة للخيول العربية 17 أكتوبر.

يشار إلى أن نادي الشارقة للفروسية ينظم 4 مهرجان لجمال الخيول العربية الأصيلة، تستهل بمهرجان الشارقة للجواد العربي – السلالة المصرية، ويليه مهرجان الشارقة كلباء، ثم مهرجان الإنتاج المحلي، ومسك الختام مهرجان الشارقة الدولي في مارس المقبل 2021.