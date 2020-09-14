شراكة لـ«موانئ دبي» مع فريق بنجالور للكريكيت

دبي (الاتحاد)

أعلنت «موانئ دبي العالمية» عن توقيع اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع فريق «رويال تشالنجرز بنجالور» الهندي للكريكيت، أصبحت بموجبها الشريك اللوجستي العالمي للفريق. وبموجب الاتفاقية، ستقوم «موانئ دبي العالمية» بتوفير الاحتياجات اللوجستية للفريق من خلال شبكتها اللوجستية الممتدة حول العالم. فبعد قرار «هيئة الكريكيت الهندية» بنقل دورة الكريكيت (T20) إلى الإمارات، قررت «موانئ دبي العالمية» التعاون مع فريق «رويال تشالنجرز بنجالور» في نقل معدات وأدوات اللعب، والتدريب ولوازم المباريات، من الهند إلى دبي.