«آسيوي الملاكمة» يطلق برنـامج تأهيل للمدربين

أبوظبي (وام)

أشاد هانج تشاون لونج، رئيس لجنة المدربين بالاتحاد الآسيوي للملاكمة، بجهود مجلس إدارة الاتحاد القاري، برئاسة أنس العتيبة رئيس الاتحاد الآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي، في مجال دعم المدربين والحكام، والحرص على تطوير مستواهم، مشيراً إلى أن الاتحاد الآسيوي للملاكمة ومقره أبوظبي، يعيش حالياً مرحلة ذهبية في الحقبة الإماراتية الحالية، ترتكز على تفعيل عمل اللجان، وتوفير كل الدعم لها من أجل تطوير اللعبة كل في اختصاصه.

وقال هانج - في كلمته خلال أول اجتماع للجنة المدربين بالاتحاد الآسيوي، والذي عقد عن بعد أمس: إن الملاكمة الآسيوية لها مكانة مرموقة على المستوى العالمي، وأن المدرب عنصر أساسي في تطوير اللعبة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد انعقاد العديد من ورش العمل ودورات التأهيل للمدربين في أكتوبر، وأن الدورات والورش ستكون للفئات كافة، سواء المدربين المبتدئين أو أصحاب الخبرة الدولية الكبيرة، وستغطي كل الجوانب المتعلقة بالمهارات التي يجب توافرها في المدرب.