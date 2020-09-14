«الزعيم» يعلن التحدي في «المهمة الآسيوية»

العين (الاتحاد)

ينشد العين تصحيح مساره في منافسات دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك حينما يلتقي السد القطري مساء اليوم، في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة لدور المجموعات، بعدما خسر «الزعيم» أول مباراتين في مشواره، لتتبقى له أربع مباريات قوية، في مهمة ستكون صعبة من أجل محاولة الصعود إلى الأدوار الإقصائية.

ودخل العين أجواء المنافسات الآسيوية، بعد سلسلة من المباريات الودية والتحضيرات المحلية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، فيما يبدو منافسه أكثر جاهزية في ظل خوضه عدة مباريات في الدوري المحلي، ولكن رغم ذلك فإن العزيمة والرغبة موجودة لدى «البنفسج»، من أجل الظهور بأفضل صورة ترضي عشاقه، والخروج بنتيجة إيجابية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، أكد البرتغالي بيدرو مدرب العين، أن فريقه يعود للمنافسات الرسمية بعد توقف استمر نحو السبعة أشهر، قال: «ندرك جيداً أن مهمتنا لن تكون سهلة، لأن مباراتنا أمام منافس قوي، ويعلم الجميع بأننا مطالبون بإظهار أفضل ما لدينا، حتى نتمكن من حصد النقاط كاملة قياساً، بوضع الفريق في المجموعة الرابعة، والذي يفرض علينا تحسين وضعنا، وأشعر برغبة كبيرة من لاعبي الفريق في تعويض الخسارتين بالجولتين الأولى والثانية، ويجب ألا ننسى كذلك بأن العين مطالب باستعادة ذاكرة حضوره في 2016، إذ كان الفريق في نفس الوضع الحالي خلال مرحلة المجموعات، بعد أول خسارتين، ولكنه تمكن إظهار شخصيته القوية، والوصول إلى النهائي، والجميع مطالبون بتقديم أفضل ما لديهم بكل تأكيد.