لابا: علينا التركيز والقتال لتحقيق الهدف

العين (الاتحاد)

أكد التوجولي لابا، مهاجم العين، أن المواجهة لن تكون سهلة، خصوصاً بعد التوقف لفترة طويلة ولكننا مطالبون بالقتال، حتى نتمكن من استعادة حظوظنا، لأننا نثق في مقدرتنا على تقديم أفضل مستوى، ولا يوجد مستحيل في عالم كرة القدم ونحن العين.

وعن توقعاته بعد الخسارتين في مرحلة المجموعات وآمال الفوز بلقب دوري الأبطال، قال: «في كرة القدم تعلمت شيئاً واحداً هو أن الحديث الكثير ليس مجدياً بقدر الأفعال، نحن مطالبون بالتركيز والقتال وإظهار أفضل ما لدينا حتى نتمكن من تحقيق هدفنا، سنلعب كفريق واحد ونلعب من أجل شعار نادينا ونلعب كذلك من أجل أنفسنا وإسعاد جماهيرنا، وكل شيء ممكن في لعبة كرة القدم ونثق في بعضنا بعضاً كما ذكرت لكم ولا يوجد ما يمنعنا أن نفوز باللقب، ولكن هذا الحديث سابق لأوانه الآن، لأن تركيزنا يكون في كل مباراة بوقتها.