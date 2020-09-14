العنبري: نثق في قدرات لاعبينا وإسعاد جماهيرنا

الشارقة (الاتحاد)

قال عبدالعزيز العنبري، مدرب فريق الشارقة: «بدايتنا في دوري أبطال آسيا لم تكن موفقة، وذلك بسبب غياب لاعبين مهمين في صفوف الفريق، لكننا الآن مستعدون وواثقون من قدرتنا على تمثيل الكرة الإماراتية بصورة مشرفة، وتحقيق النتائج الإيجابية التي تسعد جماهير الكرة الإماراتية، ونحن سعداء لعودة المباريات مجدداً بعد التوقف الطويل».

وأضاف العنبري في المؤتمر الصحفي أمس، قبل مواجهة الدحيل، والتي ستقام اليوم على ملعب المدينة التعليمية: «أثق في قدرات لاعبي فريقي، رغم صعوبة المجموعة، وتنتظرنا مهمة صعبة في البطولة الآسيوية، إلا أن ثقتي عالية في اللاعبين، في تقديم مستوى جيد في المباراة، وإن كانت فترة التوقف التي فرضتها جائحة كورونا، ستلقي بظلالها على جاهزية الفرق، لكننا نواجه ذلك بالرغبة الكبيرة التي لمسناها من اللاعبين، خلال مرحلة التحضيرات للمحفل القاري، الذي يضم نخبة من أفضل الفرق».