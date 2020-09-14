«الآسيوي» يلغي نتائج الوحدة

أبوظبي (الاتحاد)

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء نتائج فريق نادي الوحدة في المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، ويعتبره منسحباً، ويصف الظروف التي منعته من السفر بالقهرية.

وتنص المادة 4.1 من التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خلال فترة جائحة «كوفيد-19»، على أنه في حالة عدم تمكن الفريق المشارك من السفر إلى الدولة المضيفة أو ملعب المباراة، بسبب قيود السفر، أو أي قيود أخرى متعلقة بالفيروس، فإن النادي المشارك يعتبر منسحباً من البطولة.

وأعربت اللجنة الفرعية بالاتحاد الآسيوي عن تضامنها مع الوضع في نادي الوحدة، وأعربت عن اتفاقها على اعتبار أن الحجر وقيود السفر التي تعرض لها نادي الوحدة أدت إلى وضع «الظروف القهرية»، حسب المادة 6.4 والمادة 71 من تعليمات مسابقات الاتحاد القاري.

من جانبه أكد اتحاد الكرة أنه قام بتقديم ملف متكامل إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تضمن شرحاً تفصيلياً حول الأسباب التي أدت إلى عدم تمكن نادي الوحدة من السفر وخوض مباريات دوري أبطال آسيا 2020، ويأتي ذلك ضمن مسؤولياته تجاه الأندية الإماراتية وضمان حقوقها في مختلف المنافسات الكروية الخارجية.