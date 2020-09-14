«العنابي» يغلق الملف القاري

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يدخل فريق الوحدة معسكراً داخلياً في دبي اعتباراً من بعد غدٍ، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، يخوض خلاله مباراتين وديتين، في بداية جديدة للإعداد بعد توقف عن التدريبات استمر أسبوعين، بعد أن أسدل الستار على ملف دوري أبطال آسيا بقرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باعتباره منسحباً، بعد الظروف التي صاحبت الفريق في الفترة الماضية وقادت لعدم تمكنه من اللحاق باستكمال مرحلة المجموعات من المسابقة. ويعتبر المعسكر الانطلاقة الحقيقية لتحضيرات الفريق للموسم الجديد، حيث صاحب التغيير الفني بتسلم الصربي فوك رازوفيتش مهمة المدير الفني خلفاً للهولندي مارك فوتا، الذي أشرف على المرحلة السابقة من تحضيرات الفريق.