الجزيرة وبني ياس ودياً الخميس

مصطفى الديب (أبوظبي)

يخوض الجزيرة مباراته الودية الثانية، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، أمام بني ياس مساء بعد غدٍ، وذلك بعد خوض الفريق وديته الأولى أمام الظفرة، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحاول الهولندي مارسيل كايزر، مدرب الجزيرة، اختبار الجاهزية البدنية للاعبين، خاصة النجوم الكبار، ولاسيما أن المدرب يسعى لرفع معدلات لياقة اللاعبين بشكل تدريجي، من خلال هذه المباريات.

على الجانب الآخر، يخوض الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس، المباراة بهدف مزيد من الانسجام، لاسيما بعد الظهور المتميز، الذي ظهر به الفريق خلال بطولة أندية أبوظبي، التي فاز فيها على العين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر من الظفرة بهدف وحيد.

ويعتمد إيسايلا على الصفقات الجديدة، التي أظهرت بوادر رائعة خلال البطولة، خصوصاً الثلاثي الأجنبي خمينيز وسوايريز والمهاجم بيدرو، المنتقل من الظفرة.