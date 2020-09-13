بشعار منصور بن زايد.. «هتال» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في دونكاستر

أبوظبي (الاتحاد)

حسم المهر «هتال» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، النزال والمنافسة المحتدمة التي شهدتها المحطة السادسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السابعة والعشرين، والتي أقيمت في مضمار دونكاستر في المملكة المتحدة، ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير.

ونجح هتال ابن «مهب» والفرس «مزنة» المولود في عام 2016، وصاحب التصنيف رقم 115 من إضافة لقب الديربي العربي الإنجليزي، إلى مسيرته الذهبية، عقب تتويجه مؤخراً بالديربي الفرنسي، ليجمع بين اللقبين في عام واحد، ويرفع رصيده إلى 3 انتصارات ووصافة من 4 مشاركات، ما يؤكد المكانة العالمية المميزة، التي تتمتع بها ياس لإدارة سباقات الخيل، وما تضمه من أفضل سلالات الخيل العربية وكفاءاتها الكبيرة وجودتها العالية، لا سيما بعد فوزها للعام الثاني على التوالي، بثنائية الديربي الفرنسي والديربي الإنجليزي، بعد أن فاز بلقب العام الماضي المهر حيان، ابن الفحل منجز والفرس دعوة، وذلك بشعار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يقود الخيل العربي لأعلى المراتب العالمية.

أقيم الحدث برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لإعلاء الخيل العربي ورفعة شأنه، ودعمِ الملاك والمربين بكافة المضامير العالمية، دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

شهد السباق، الذي أقيم ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات، وبلغت قيمة جوائزه 80 ألف جنيه استرليني، تألقاً كبيراً بين خيول الإمارات المشاركة من أجل الظفر بلقب الكأس الغالية، وحسم لقب الديربي العربي الإنجليزي وسط حضور قوي لنخبة الفرسان، وتمكن البطل من قطع مسافة السباق بزمن 2:24:51 دقيقة، وحل من بعده جوغرثا دي مونلو بفارق ثلاثة أرباع طول، فيما جاء بالمرتبة الثالثة لولوه بنت السعودي، لتحصد خيول الإمارات المراكز الثلاثة الأولى، ولتؤكد من جديد إمكانياتها الكبيرة في المحافل والسباقات العالمية الكبرى.

شهد السباق وتوج الفائزين فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، اللذان قاما بتسليم كؤوس اللقب للفارس تاج اوشي.

من جانبه، هنأ مطر سهيل اليبهوني رئيس اللجنة العليا المنظمة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة تتويج المهر هتال بلقب المحطة البريطانية السادسة، التي تقام ضمن سباقات الكأس الغالية في القارة الأوروبية.

وقال: «إنجاز هتال يمثل تأكيداً جديداً على مكانة خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وانتصاراتها الكبيرة، التي تشهد لها أعرق المضامير الأوروبية والعالمية، وهو دليل آخر على دور سموه الكبير في دعم خيول الإمارات للتألق في المضامير العالمية، انطلاقاً من اهتمامه ورعايته المتواصلة بالخيل العربي، الذي يعاصر أزهى مراحل تطوره».