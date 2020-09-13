«أبيض الناشئين» يتعادل مع النصر

دبي (الاتحاد)

تعادل منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 عاماً مع فريق النصر بهدف لهدف في التجربة الودية، التي جرت أمس بملعب ذياب عوانة في ختام التجمع الداخلي لمنتخبنا استعداداً لنهائيات كأس آسيا، المقررة في مملكة البحرين.

تقدم منتخبنا في الدقيقة 22 عن طريق اللاعب سلطان عادل محمد، قبل أن يحرز فريق النصر هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وحرص مدرب منتخبنا للناشئين ماجد سالم على خوض المباراة بتشكيلتين مختلفتين بهدف منح الفرصة أمام أغلب العناصر الموجودة في صفوف المنتخب للوقوف على جاهزيتها الفنية والبدنية بعد سلسلة من التدريبات اليومية.