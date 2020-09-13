أوساكا.. لقب قياسي وسلسلة من الرموز!

طوكيو (أ ف ب)

أشادت وسائل إعلام ومسؤولون في اليابان بفوز ناومي أوساكا بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، ورحبوا بحملتها لدعم ضحايا العنصرية وضد وحشية الشرطة.

وقطعت قناة «ان اتش كاي» اليابانية الرسمية برنامجها الإخباري الاعتيادي، لبث خبر عاجل عن فوز أوساكا بلقب فلاشينج ميدوز، بعد انتصارها على البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا 1-6 و6-3 و6-3 في المباراة النهائية، لتضيفه إلى لقبي 2018 في البطولة نفسها، 2019 في أستراليا المفتوحة.

واعتبرت صحيفة «نيكان سبورتس» أن «أوساكا حققت إنجازاً بالفوز بلقب ثالث قياسي في بطولات الجراند سلام الفردية، كلاعبة آسيوية».

وهنأ كي نيشيكوري زميلته على انتصارها، عبر تغريدة على تويتر، بسلسلة من الرموز والعلم الياباني.

وكان اللاعب رقم واحد في لعبة التنس اليابانية، انسحب من البطولة الأميركية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأبدت وسائل الإعلام ومشجعون تأييدهم لأوساكا البالغة من العمر 22 عاماً، لحملتها ضد العنصرية داخل وخارج الملاعب.

وقالت صحيفة «ماينيتشي شيمبون»: إن «هذا الانتصار يجسد شعور عائلات الضحايا التي تأمل عدم تكرار المآسي وبتغيير المجتمع». ودخلت أوساكا إلى الملعب قبل المباراة النهائية، مرتدية كمامة طبية تحمل اسم تامير رايس، وهو صبي أميركي من أصول أفريقية، كان يبلغ من العمر 12 عاماً، عندما قُتل برصاص شرطي أبيض في كليفلاند بولاية أوهايو عام 2014.

وارتدت أوساكا المنحدرة من والدة يابانية ووالد ذي أصول هايتية، كمامات طبية مختلفة خلال مبارياتها السبع في البطولة، تكريماً للضحايا الذين تعرضوا للعنصرية ووحشية الشرطة. وحيّا تيستسو أوساكا، البالغ من العمر 75 عاماً، جد ناومي، موقف حفيدته، قائلاً للصحافيين: «إنها شجاعة. أنا فخور بها».