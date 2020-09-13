«خلوة استراتيجية» بين رابطة المحترفين والروابط العالمية

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم فعاليات الخلوة الاستراتيجية، التي تعقدها رابطة المحترفين مع كل من الدوري الياباني الدرجة الأولى، الدوري السويدي الممتاز، الدوري الإسباني للدرجة الأولى ودوري كرة القدم الإنجليزي، وتستمر حتى الخميس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد».

وتهدف الخلوة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير وتحسين كافة جوانب العمل وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي ورفع مستويات التنافسية العالمية. وتشهد الخلوة سلسلة من ورش العمل والجلسات النقاشية من أجل تعزيز التشاركية في صنع القرارات وفق التوجهات الاستراتيجية، كما ستقام على هامش الخلوة الاستراتيجية فعاليات مختلفة لنقل المعارف من خلال العروض التقديمية وتبادل المعلومات بمشاركة محاضرين وخبراء دوليين يشهد لهم في عالم تطوير كرة القدم.

وفي نفس السياق، ستنظم الرابطة جلسات متنوعة وفق أربعة محاور هي الجانب الفني، الجانب التجاري، التطوير المؤسسي وإسعاد المجتمع، والتي تعتبر قضايا التركيز ضمن الخطة الاستراتيجية للمرحلة القادمة. وستخصص جلسة للاطلاع على أفضل العوامل لتطوير بيئة كرة قدم بصورة احترافية من خلال عناصر ومكونات التطوير الخمسة، تطوير الأندية المحترفة، تطوير اللاعبين، تطوير العمليات الرياضية لكرة القدم، تطوير مسابقات كرة القدم وتطوير الجانب الفني لكرة القدم.