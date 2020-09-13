إغلاق مسبح مخالف للتعليمات في دبي

دبي (الاتحاد)

تواصل فرق التفتيش التابعة لمجلس دبي الرياضي واقتصادية دبي زياراتها التفقدية للأكاديميات ومراكز تدريب اللياقة البدنية وممارسة الرياضة للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق البروتوكول الرسمي وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس كوفيد 19.

ورصدت فرق التفتيش من المجلس واقتصادية دبي مخالفة في مسبح إحدى المنشآت الرياضية في دبي، وهي عدم الالتزام بالبروتوكول والإجراءات الخاصة بالمسابح في المنشآت الرياضية وعدم وجود لوحات خاصة بالتباعد بين مرتادي المسبح، وتم إصدار القرار بإغلاق المسبح لحين توفير جميع مستلزمات الوقاية وفي مقدمتها اللوحات الإرشادية وتطبيق المسافات القانونية للتباعد بين مستخدمي المسبح وفق البروتوكول الرسمي المعتمد من الجهات الرسمية المختصة بجائحة كوفيد 19 والذي تم تعميمه من مجلس دبي الرياضي على جميع الأكاديميات والمنشآت الرياضية ومراكز التدريب واللياقة البدنية.