«الغالي» يواجه «جنان» في كأس الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

يجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر عصر اليوم 13 خيلاً، بمضمار وولفر هامبتون بالمملكة المتحدة، ويقام الحدث ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتتصدر الترشيحات خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، أبرزها «الغالي» بإشراف جيمس اوين، الذي اختاره فارس الإسطبل دين اونيل من إجمالي 5 خيول للفريق الأزرق، الذي يمثل إسطبلات شادويل.

وينافس على اللقب رفيق إسطبله «جنان» بإشراف فيليب كولنجتون، وقيادة لويس ستيورات، وهناك رفقاء إسطبلهم «المنذر» بقيادة ريتشارد كنجسكوت، و«موارد» بقيادة اليكس شادويك، و«مزيونة» بقيادة جاك ميتشيل. ويقام مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي لسباق الخيول العربية السريعة، بدعم ورعاية دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بتنسيق من مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف.