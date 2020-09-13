«الشارقة البحري» يناقش خططه المستقبلية

الشارقة (الاتحاد)

عقدت لجنة الأنشطة الثقافية والرياضة المجتمعية بنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أول اجتماع لها في مقر النادي بكورنيش الشارقة، برئاسة حياة مال الله آل علي، عضو مجلس إدارة النادي رئيسة اللجنة، واستعرض الاجتماع جدول الأعمال الذي تضمن العديد من الأمور المهمة، المتعلقة بدور واختصاصات لجنة الأنشطة الثقافية والرياضة المجتمعية، وبدورها المهم في تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والمجتمعية لمختلف الأعمار، التي تتناسب مع طابع الأنشطة البحرية بالنادي على مدار العام، لتحقيق النجاح المنشود والوصول إلى الأهداف المرجوة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول مرسوم إنشاء النادي، وحددت اختصاصات اللجنة، كما تم عرض ومناقشة الخطط المستقبلية، وبعض التكليفات الواردة من مجلس الإدارة الخاصة بدور اللجنة، ومناقشة خطط وأفكار الأعضاء الخاصة بالأنشطة المقترحة للجنة.