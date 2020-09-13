مذكرة تعاون بين اتحاد السباحة والأولمبياد الخاص

دبي (الاتحاد)

يوقع الأولمبياد الخاص الإماراتي مع اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس غداً، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وتطوير أنشطة الألعاب المائية بالأولمبياد الخاص، وإعطاء فرص أكبر للسباحين من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية للتدريب والمشاركة في المسابقات.

وتأتي الاتفاقية ضمن خطط الأولمبياد الخاص للعمل والتواصل مع مختلف الاتحادات الرياضية، ومن بينها اتحاد السباحة الذي شهد خلال العام الماضي مشاركة سباحي الأولمبياد الخاص في العديد من البطولات التي تم تنظيمها، إضافة إلى تطوير الكادر التدريبي للمدربين من خلال الدورات التي أقيمت عن بُعد.

وأكد سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة، أن التعاون مع الأولمبياد الإماراتي الخاص خلال أزمة «كورونا»، نجح بشكل كبير، خصوصاً في ما يتعلق بتأهيل المدربين والدورات التدريبية التي نفذت، حيث باتت منصات التدريب الافتراضية بين الطرفين إحدى أهم المنصات التعليمية عن بُعد خاصة بالرياضة العربية خلال الأشهر الماضية وتأهيل الكوادر التدريبية.

وقال أيضاً: «رسالة اتحاد السباحة هي نشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة لأنشطة الألعاب المائية بالدولة، وأصحاب الهمم من سباحي الأولمبياد الخاص هم جزء من منظومة المجتمع الذي نعمل على تقديم أفضل الخدمات له من خلال توفير مرافق مجهزة ومدربين أكفاء وحكام مؤهلين ومنظمين لإدارة الفعاليات، وسيتم العمل على استمرار التعاون البناء بين الطرفين من خلال السماح بمشاركة السباحين من أصحاب الهمم ببطولات اتحاد السباحة، وتقديم برامج تدريبية وورش عمل مختلفة للحكام والمدربين والإداريين المنتمين إلى مؤسسة الأولمبياد الخاص من أندية ومراكز وأكاديميات رياضية».