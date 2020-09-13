«الشاهينية» تكسب تحدي اللقايا في المرموم

دبي (الاتحاد)

انطلقت صباح أمس، تحديات الجولة الثانية من تمهيدي المرموم، الذي يقام بمكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وتنافست هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن اللقايا على مدار أربعة عشر شوطاً لمسافة 4 كيلومترات.

وسيطرت هجن العاصفة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على الصدارة في اثني عشر شوطاً، وقاد غياث الهلالي «الشاهينية» للمركز الأول في الشوط الرئيسي للقايا الأبكار المحليات، بعد أن وصلت لخط النهاية في زمن وقدره 6:03:8 دقيقة، وبالمقابل أنهت سميتها «الشاهينية» الشوط الثاني للأبكار المهجنات بتوقيت 6:05:1 دقيقة.

وفي الشوط الثالث، كسب «شاهين» التحدي تحت قيادة المضمر غياث الهلالي، بعد أن قطع رحلة السباق في زمن بلغ 6:03:6 دقيقة، أما الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات فقد ذهب إلى شعار هجن العاصفة عن طريق «شاهين» بـ 6:07:7 دقيقة.

وحققت «الشاهينية» لهجن العاصفة التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، بعد أنهت السباق في زمن بلغ 6:01:1 دقيقة، لتكسب صدارة اللقايا البكار المهجنات في الشوط السادس.