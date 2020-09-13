اختتام الجولة الافتتاحية من دوري V10

أبوظبي (الاتحاد)

حقق فريق ياس هيت بداية قوية في الجولة الافتتاحية من الموسم الأول لدوري V10، الخاص بسباقات السيارات الإلكترونية العالمية على أجهزة المحاكاة، التي تنظمها شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، بالتعاون مع جيفينيتي، وخاضت الفرق الثمانية المدرجة على لائحة البطولة منافسات الجولة الأولى منها، ضمن أربع مواجهات منفصلة، تتألف كل منها من ثلاثة تحديات.

وسجل فريق ياس هيت، حديث الولادة، بداية جيدة في منافسات البطولة، ويحتل موقعه حالياً في منتصف سلم الترتيب، بعد مواجهة ندية جمعته مع فريق جايزا سوزوكي، ويسعى أعضاء الفريق الإماراتي إلى المحافظة على هذا الزخم خلال الجولة الثانية، حين يواجهون فريق Brands Hatch الشهير.

وسيطر فريقا ويليامز للرياضات الإلكترونية وبورشه 24 ريدلاين على منافسات الجولة الأولى، وسجل كلٌ من الفريقين انتصارات كاملة في السباقات الثلاثة للجولة الأولى، على كل من فريقي رايسينج بوينت للرياضات الإلكترونية وBMW موتورسبورت سيم رايسينج على الترتيب.

وكانت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات قد أعلنت إطلاق فريق ياس هيت للرياضات الإلكترونية الشهر الماضي، بالتعاون مع فيلوس للرياضات الإلكترونية، بهدف اكتشاف المواهب الواعدة والعمل على تطوير هذه المواهب ورفدها بالدعم اللازم، وتعمل على تحقيق ذلك من خلال برنامج تجنيد غير مسبوق، مصمم بهدف تأسيس علامة رائدة للرياضات الإلكترونية في منطقة الأوسط.