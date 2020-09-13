«الشارقة الرياضي» يستعرض الحلول الذكية

الشارقة (الاتحاد)

استعرض مجلس الشارقة الرياضي عدداً من المشاريع الاستثمارية والحلول الذكية لاستشراف المستقبل الرياضي في الإمارة الباسمة، خلال الاجتماع التنسيقي، مع شركة سحاب للحلول الذكية لمناقشة التحول الرقمي، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة. وقدم ممثلو شركة سحاب تعريفاً بخدمات الشركة والرؤية، التي تنطلق معها مسيرة العمل في مجالات مختلفة منها التطبيقات الرقمية وأتمتة العمليات التجارية والخدمات السحابية وتكنولوجيا المعلومات المدارة، كما عرضت فرص العمل مع المجلس، ضمن مبادراته ومشاريعه المختلفة، منها إدارة أنظمة الموارد والأنظمة الذكية لمراقبة المنشآت، وإنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم الأندية والمراكز الرياضية، وربطها بالجهات والمؤسسات الحكومية والمنصات الخاصة بإدارة الفعاليات، بالإضافة إلى إصدار التصاريح، وتطوير المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية والمنصات التجارية وغيرها.