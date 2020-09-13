راشد بن حميد: أنديتنا تمتلك عناصر النجاح في «الآسيوية»

دبي (وام)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة أن الأندية الإماراتية المشاركة في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم تمتلك عوامل النجاح وعناصر القوة التي تُساعدها على تقديم أداء جيد في البطولة الآسيوية، التي تعود مبارياتها غداً بنظام التجمع.

وأشار إلى أن أندية العين والشارقة وشباب الأهلي دبي تعرف جيداً أهدافها، وأنها حريصة على تقديم أداء يرضي جمهورها في الداخل والخارج، خاصة أن عناصرها مؤهلة ولها تجارب كثيرة في البطولات الخارجية، كما أنها تضم في صفوفها لاعبين دوليين يتمتعون بخبرات واسعة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد أن اتحاد الكرة يضع كل إمكانياته في خدمة أندية العين والشارقة وشباب الأهلي دبي المشاركة في البطولة الآسيوية، لأن نجاح هذه الفرق المحلية في المحفل الكروي القاري يضيف سطوراً مضيئة إلى تاريخ كرة الإمارات، مشيداً في الوقت نفسه بالتزام اللاعبين وكل عناصر بعثاتنا بالإجراءات الصحية الاحترازية.

وتمنى الشيخ راشد بن حميد النعيمي التوفيق لممثلي الكرة الإماراتية في البطولة الآسيوية، مؤكداً ثقته باللاعبين وبقدراتهم وإخلاصهم وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم للخروج بنتائج إيجابية.