«الفرسان» يدشن رحلة «تصحيح المسار»

منير رحومة (دبي)

يستأنف فريق شباب الأهلي، في السابعة من مساء اليوم، مشواره في مسابقة دوري أبطال آسيا، بملاقاة فريق شهر خودرو الإيراني، ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية، وذلك على استاد الجنوب في الدوحة.

ويدخل «الفرسان» المواجهة برغبة كبيرة في انتزاع أول ثلاث نقاط في البطولة، وبدء حملة تصحيح المسار، أملاً في تعديل وضعه في المجموعة، والمنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، بعد خسارتين أمام باختاكور الأوزبكي والهلال السعودي.

ويرغب شباب الأهلي في الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي يعشها الفريق بجاهزية أغلب لاعبيه المواطنين من أصحاب الخبرة والتجربة، بالإضافة إلى دعم الصفوف بالبرازيلي كارلوس إدواردو، وانتزاع فوز ثمين يرفع المعنويات، ويشكل دفعة قوية، من أجل مواصلة المشوار بإصرار كبير على تخطي دور المجموعات.

وفي غياب ليوناردو دا سيلفا الذي تعرض إلى إصابة ستبعده لفترة طويلة عن الملاعب، فإن قائمة شباب الأهلي تضم نخبة من أفضل المهاجمين بالدولة، والذين بإمكانهم تقديم الإضافة المرجوة للخط الأمامي في هذه المواجهات القارية، مثل أحمد خليل وأحمد العطاس.

واستعد سفير الكرة الإماراتية لمواجهة اليوم، بخوض مباراتين وديتين أمام العين واتحاد كلباء داخل الدولة، قبل أن تغادر البعثة الخميس الماضي، وتجري ثلاثة تدريبات خصصها المدرب جيرارد زاراجوسا لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة، التي سيعول عليها في مواجهة اليوم، وتقديم بعض التوجيهات الفنية، بناء على إمكانيات وطريقة لعب المنافس.

وفيما يخص منافس «الفرسان» اليوم، فإن فريق شهر خودرو الإيراني يحتل المركز الأخير في المجموعة دون رصيد من النقاط، بعد خسارتين أمام الهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي، ولم يسجل أي هدف حتى الآن، مقابل استقبال شباكه لخمسة أهداف.

وعلى المستوى المحلي، يحتل الفريق المركز السابع في ترتيب الدوري الإيراني، بـ35 نقطة، محققاً 10 انتصارات، و5 تعادلات و6 هزائم.