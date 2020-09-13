زاراجوسا: تركيزنا الأول على مباراة اليوم

دبي (الاتحاد)

أوضح الإسباني جيرارد زاراجوسا مدرب شباب الأهلي، أن تركيز فريقه سيكون منصباً على مباراة اليوم أمام شهر خودرو الإيراني، خاصة وأن المنافس لم يحصل بدوره على أي نقطة مثله مثل فريقه.

وأضاف أن فريقه يخوض مباريات البطولة بعد فترة توقف طويلة بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن ورغم التوقف الطويل فإن الإعداد سار بشكل جيد ليكون الفريق جاهزاً بالقدر المطلوب للمباريات، مشيراً إلى أن شباب الأهلي يسعى إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة واللعب دائماً من أجل الفوز. وحول وضعية بقية المنافسين ذكر زاراجوسا: «نعلم جيداً أن فريقي الهلال السعودي وباختاكور الأوزبكي لعبا عدداً من المباريات خلال فترة التوقف، وهو ما ساهم في رفع معدل الجاهزية لديهما، لكن هذا الأمر نضعه في حساباتنا، وندرك جيداً ما يجب أن نحققه».

عيد خميس: هدفنا التعويض

وعد عيد خميس لاعب شاب الأهلي جماهير فريقه، ببذل كل الجهد لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظ «الفرسان» في البطولة، معتبراً أن فريقه لا يعاني من مشاكل في أي خط من خطوط الملعب، وقال: نسعى للتعويض من خلال المباريات المتبقية. وأضاف أن خوض مباراة كل ثلاثة أيام، مهمة صعبة، لكن فريقه يملك لاعبين كباراً لهم خبرة جيدة في المباريات الدولية.