بيدرو: العين يملك شخصية قوية ويتعامل بعقلية «الكبار»

العين (الاتحاد)

يخوض العين الحصة التدريبية الرئيسية على ملعب المباراة مساء اليوم تمهيداً لمواجهة السد يوم غدٍ في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة بدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، وذلك مع مواصلة «الزعيم» تحضيراته وقيامه بتحليل منافسه من خلال تسجيلات قديمة، من أجل وضع أنسب خطة تلائم المعطيات اللازمة للخروج بنتيجة إيجابية في مهمة صعبة.

وأكد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، أن الفريق بذل جهوداً كبيرة خلال فترة الإعداد للموسم الحالي من أجل بلوغ درجة الجاهزية المطلوبة للاستحقاقات المهمة المقررة على الفريق محلياً وقارياً، وقال: «أمامنا العديد من التحديات، وسنخوض أربع مباريات خلال فترة قصيرة، بمسابقة دوري الأبطال، ولدينا المزيد من المباريات، الأمر الذي يعتبر مؤشراً جيداً للفريق، لأن المباريات الأربع ستعزز من تقدمنا أكثر، وسندخل المرحلة الأصعب، كوننا لم نخض أي مباراة رسمية حتى الآن، لتحسين أداء الفريق في الوقت الحالي، غير أن الواقع يؤكد أن الجميع يضاعفون من جهودهم».

وأضاف: «الواقع يؤكد أن العين فريق كبير، ويمتلك فرص التأهل، لذلك سيقاتل من أجل تحقيق أهدافه، وبتلك العقلية سندخل تحدي البطولة الآسيوية كفريق مؤلف من جهاز فني وإداري ولاعبين وأثق في العمل الذي أقوم به يومياً وإمكانيات لاعبي فريقي، وسنعمل على إظهار أفضل ما لدينا، لأن الفوز باللقب القاري يعني لنا معانقة مجد جديد، والواقع يؤكد أن حظوظنا حاضرة في البطولة الآسيوية».

وعن توقعاته لبداية فريقه القوية بالموسم الكروي الحالي والتي سيستهلها بالبطولة الآسيوية، قال: «عندما يتعلق الأمر بالتوقعات لنادٍ كبير في قيمة ومكانة العين، فمن المؤكد أن الأهداف دائماً ما تكون واضحة ولا خيار أمامنا سوى الفوز، وهو السبب الذي دفعني للعمل في العين، لأنه نادٍ كبير، وكل شخص في قائمة الفريق مطالب بالعمل على إثبات تلك الحقيقة واللعب بعقلية الكبار، والانتصارات في عالم كرة القدم تقود الأندية لصناعة المجد لذلك مطالبون بالجدية وإظهار رغبتنا القوية في تحقيق هدفنا خلال المشوار الآسيوي، وجميع الاستحقاقات المقررة على الفريق في الموسم الحالي، لأننا سنواجه منافسين أقوياء يمتلكون ذات الرغبة ونفس الطموح الذي لدينا من أجل الفوز بالألقاب».

وتابع: «أثق في إمكانيات فريقي، وفي اعتقادي أن مهارة لاعبي العين ستصنع الفارق المطلوب وتعزز من قوة فريقنا، وبدعم ومساندة الجماهير حتى وإن كان الأمر عن بعد سيقدم الفريق المستوى المطلوب الذي يتسق مع طموحات أنصاره ونمتلك كل الأسباب التي ستقودنا لتقديم موسم جيد للغاية رغم الظروف التي تواجهها كرة القدم والعالم بأسره في الوقت الراهن، ورغبتنا قوية في رسم البهجة والسعادة على وجوه الجماهير العيناوية».