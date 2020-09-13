انتهاء مشوار الشاهين مع «العميد»

معتصم عبدالله (دبي)

أبلغت إدارة النصر المدرب الوطني عبدالله الشاهين، نائب مشرف مدارس الكرة بالنادي، بإنهاء مشواره مع «العميد»، بعد نحو ثلاثة مواسم قضاها في منصبه.

وكان الشاهين المدرب السابق لمنتخب الناشئين، عاد إلى العمل بنادي النصر في العام 2016 مدرباً لفريق تحت 16 عاماً، قبل تحوله إلى مدرسة الكرة، والتي أمضى بها نحو ثلاثة مواسم، قبل قرار إنهاء خدماته مؤخراً. وأكد عبدالله الشاهين عدم معرفته بأسباب القرار، لافتاً إلى ثقته في إمكاناته وخبراته التدريبية، التي تمتد إلى أكثر من 35 عاماً، وقال: «عدت إلى نادي النصر بعد تجارب ناجحة مع منتخبات الناشئين باتحاد الكرة، قدت خلالها الأبيض للتأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً 2016، لأقضي بعدها فترة قصيرة مدرباً لفريق تحت 16 عاماً بالنادي، قبل التحول إلى مدارس الكرة، وحرصت خلالها على تقديم الأفضل على صعيد تنشئة اللاعبين الصغار، قبل صدور القرار الأخير». من جهتها، كشفت وسائل إعلام برتغالية عن تعاقد أكاديمية النصر مع المدرب البرتغالي روي جايفوتو (35 عاماً)، حيث يستعد المدرب الجديد لخوض التجربة الثالثة في دول القارة الآسيوية، بعد مشواره في اليابان والصين على التوالي.