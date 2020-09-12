عودة حمدان بن راشد تسعد الأسرة الرياضية

مراد المصري (دبي)

عمت الأسرة الرياضة فرحة كبيرة، بعودة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس نادي النصر، إلى أرض الوطن بسلامة الله بعد رحلة علاجية، وذلك من خلال الرسائل والمبادرات في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبث نادي النصر فيديو احتفالياً في استاد آل مكتوم، احتفاءً بعودة رئيس «العميد» مدعماً بأشعار معبرة، أتبعها بفيديو آخر حمل أشعار معالي الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي، إلى جانب فيديوهات احتفالية أخرى من شعراء مميزين.

وبادر نادي الوصل «الجار» للنصر في بر دبي، بتزيين أسوار النادي وإضاءة ملعبه، وبث فيديو حمل أشعاراً احتفالية بعودة سموه بالسلامة من الرحلة العلاجية.

وقامت العديد من الأندية بوضع عبارات وتصاميم الترحيب بعودة سموه، ومنها أندية حتا وشباب الأهلي في دبي، إلى جانب المشاركة من مختلف أندية الدولة، والأسرة الرياضية الممتدة في مختلف القطاعات الرياضية، وأبرزها في سباقات الخيل والهجن والألعاب البحرية، التي تعد قريبة من صاحب الأيادي البيضاء والتفوق في هذه التخصصات بالذات.