تحدٍّ ثلاثي لخيول ياس في فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

تخوض خيول ياس لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عصر اليوم، التحدي في ثلاثة سباقات بمضماري لونجشامب وداكس في فرنسا. وينافس «كنعان» بإشراف دي جوليمين وقيادة أورتيز مندزابل، 4 خيول قوية في سباق بري دراجون للفئة الأولى لمسافة 2000 متر البالغ جائزته 85 ألف يورو، بمضمار لونجشامب وينطلق ابن «سراب» من البوابة الخامسة.

وينافس بقوة «فزاع الخالدية» لإسطبلات الخالدية، بإشراف أم بوركوسكي، وقيادة كريستوف سوميو، وكان ابن «جلنار الخالدية» قد حقق الفوز 11 مرة، متضمنة العديد من سباقات الفئة الأولى.

وتسعى المهرة الناشئة «زولفا» بإشراف دي موريسون، وقيادة كاديل كليمنت، لإثبات وجودها في سباق بري سانت لوران لمسافة 1400 متر بمضمار داكس البالغ جائزته 15.000 يورو، بعد أن حلت في المركز الثاني في أول ظهور لها.

وفي نفس السياق، تتأهب المهرة «سهوا» بإشراف انتوني فاتريجانت وقيادة اليخاندرو كورتيز، لخوض تحدي سباق بري كان لمسافة 2100 متر البالغ جائزته 13.000 يورو، وكانت ابنة «منجز» قد حلت في المركز الخامس في مشاركتها الوحيدة.

من ناحية أخرى، دافعت الفرس «ماجيكال» بنجاح، عن لقب سباق إيريش شامبيون ستيكس للفئة الأولى لمسافة 2000 متر، والذي أقيم، أمس، بمضمار لبرستاون الأيرلندي، وجاء نجم جودلفين المرشح الأول «غياث» وصيفاً، بعد صراع شرس حسمته البطلة في الأمتار الأخيرة.

وعلى الرغم من تجرعه للخسارة الأولى هذا الموسم، إلا أن «غياث»، بإشراف شارلي أبلبي، وبقيادة وليام بيوك، أبلى بلاءً حسناً، ولكن في النهاية الفوز كان من نصيب صاحبة الأرض «ماجيكال»، بإشراف ايدان أوبراين، وبقيادة سامي هيفرمان، والتي تفوقت بفارق 3 أرباع طول مسجلة 2:05:08 دقيقة، فيما حل ثالثاً «أرموري».