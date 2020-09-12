«الأبيض» يدخل معسكرين في أكتوبر ونوفمبر

معتز الشامي (دبي)

تدرس لجنة المنتخبات باتحاد الكرة، إقامة تجمعين لـ«الأبيض» في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، واستغلال «أيام الفيفا» في الشهرين والإعداد لمباريات ودية للمنتخب، في ظل حرص أغلب فرق العالم، على أداء تجارب، حتى بعد قرار «الفيفا» بتأجيل مباريات المنتخبات الوطنية، في مشوار التصفيات المؤهلة إلى «المونديال»، خاصة لقارة آسيا ونقلها من أكتوبر ونوفمبر إلى مارس 2021.

وطلب لويس بينتو مدرب المنتخب الدخول في تجمع لا يقل عن 10 أيام خلال أكتوبر، ومثله في نوفمبر لاستغلال «أيام الفيفا»، وخوض مباريات ودية، يتوقع أن تكون 4 لقاءات، بواقع تجربتين في أكتوبر ومثلهما في نوفمبر، وتمت مخاطبة أكثر من اتحاد في آسيا وخارجها، وأبرز الأسماء المرشحة لمواجهة منتخبنا ودياً في التجمعين الدوليين في «أيام الفيفا» خلال أكتوبر ونوفمبر، هو أوزبكستان، بالإضافة إلى سوريا وطاجيكستان ومنتخب آسيوي رابع، ومن المرجح أن تكون الودية الأوزبكية خلال أكتوبر في أغلب الأحوال.

وكان «الأبيض» قد دخل معسكراً مغلقاً منتصف أغسطس الماضي في صربيا، وخاض خلاله وديات مع أندية بالدوري الصربي، تعرف خلالها الجهاز الفني على قدرات اللاعبين، ونقل الأفكار التي يسعى بينتو إلى تطبيقها.

ويتوقع أن يكون تجمع أكتوبر فرصة لخوض أول تجربة دولية تحت قيادة المدرب، والمرجح أن تكون أمام أوزبكستان، لأن مباراتي سوريا وطاجيكستان من الوارد أن تكون في تجمع نوفمبر.

ويستعد «الأبيض» ضمن خطة الإعداد الجديدة، لسباق التصفيات المشتركة المؤهلة إلى «مونديال 2022» وكأس آسيا 2023، ويحتاج المنتخب إلى الفوز في باقي مشوار المجموعة السابعة لحسم بطاقة الصعود إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات.