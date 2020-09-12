ميسي «جناح» في عقل كومان!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، النقاب عن الطريقة التي ينوي الهولندي رونالد كومان المدرب الجديد لبرشلونة، اللعب بها خلال الموسم الجديد، واللاعبين الذين يعتمد عليهم بصورة أساسية في التشكيلة، ويرى أنهم يمكنهم تطبيق فكره ورؤيته.

وقالت: إن كومان سيلعب بليونيل ميسي جناحاً أيمن، وعثمان ديمبلي جناحاً أيسر، وبينهما في العمق أنطوان جريزمان رأس حربة ثان، خلف أنسو فاتي الذي يشركه مهاجماً، لحين التوصل إلى شراء مهاجم متميز، وربما يضطر إلى الاعتماد على سواريز لحين رحيله. وأضافت، أن كومان سيلعب بطريقة 4-2-3-1، حيث يلعب بالثنائي فرانكي دي يونج وميراليم بيانيتش «ارتكاز» في نصف الملعب، بينما يبقى الدفاع، كما هو مكوناً من سميدو وجيرار بيكيه ولينجليه وجوردي ألبا.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها إن نيتو حارس المرمى الاحتياطي، سيترك حراسة المرمى اعتباراً من نهاية أكتوبر المقبل، حيث سيكون الألماني تير شتيجن شفي تماماً من إصابته في ركبته اليمنى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مركز رأس الحربة يتغير، إذا ما نجح برشونة في التعاقد مع رأس حربة متميز مثل الهولندي ممفيس ديباي لاعب ليون، والذي يريده كومان بشدة، ليحل محل سواريز الذي قد يضطر إلى إشراكه، في حال عدم رحيله.

ويحتفظ كومان على دكة البدلاء بأوراق رابحة، ليست كثيرة أهمها فيليبي كوتينيو، ومعه اثنان من الشباب الصاعد الواعد، الأول هو البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو لاعب الوسط المهاجم «20 عاماً»، والإسباني بيدري جونثاليس لاعب الوسط «17 عاماً».