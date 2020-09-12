«السيدة العجوز».. الخسائر 71 مليون يورو

تورينو (د ب أ)

سجل يوفنتوس الإيطالي خسارة 4. 71 مليون يورو موسم 2019 - 2020، بسبب أزمة كورونا، وأعلن النادي بعد جلسة لمجلس الإدارة، أن الخسارة التي سجلها في ختام موسم 2018 -2019 بلغت 9. 39 مليون يورو.

وانخفضت عائدات النادي في الموسم المنصرم، بنسبة 48% لتصل إلى 4. 573 مليون يورو، مقابل انخفاض بنسبة 8% في موسم 2018-2019، وقال النادي: إن السبب الرئيسي في تراجع نتائجه المالية في العام الحالي، هو توقف اللعب بسبب جائحة كورونا.

وأوضح النادي، أنه استطاع توفير 90 مليون يورو بفضل اتفاقه مع لاعبيه على تخفيض رواتبهم، مشيراً إلى هذا الأمر قلل جزئياً من الخسارة الكبيرة.

وكانت رابطة الأندية الأوروبية، أعلنت الأسبوع الماضي أن أندية كرة القدم الأوروبية ستخسر أربعة مليارات يورو «5. 4 مليار دولار» من عائداتها، بسبب الأزمة الناجمة عن الجائحة، وذكرت أن خسائر الموسم الحالي تبلغ 6. 1 مليار يورو، بينما تصل خسائر الموسم المقبل في مسابقات الدوري في الدول الــ55 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى 4. 2 مليار يورو.