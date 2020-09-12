عجمان والوصل ودياً 21 سبتمبر

رضا سليم (دبي)

اتفق عجمان على لقاء الوصل ودياً 21 سبتمبر الجاري، باستاد زعبيل، ويسبقها اللعب مع «صقور الإمارات» بملعبه الخميس المقبل، فيما تكون المباراة الثالثة 24 سبتمبر أمام الذيد بملعب راشد بن سعيد، ويلتقي «البرتقالي» في التجربة الرابعة أمام النصر 29 سبتمبر باستاد آل مكتوم، ليصل عدد مباريات الفريق في الإعداد للموسم الجديد إلى 7 مباريات.

في الوقت نفسه، عاد «البركان» إلى التدريبات أمس، بعدما حصل اللاعبون على راحة من أمس الأول، ويحدد الجهاز الفني اليوم مع إدارة النادي مكان وموعد المعسكر الداخلي، والذي يتم اعتماده من أجل الخروج باللاعبين من «ملل» التدريبات اليومية، ومن المنتظر أن تكون وجهة المعسكر في منطقة جبل علي.

من ناحية أخرى، لم تحسم إدارة النادي ملف الأجنبي الرابع، في الوقت الذي تداولت فيه وسائل إعلام مصرية، حول الاتفاق بين عجمان والزمالك على شراء الإيفواري رزاق سيسيه لاعب «الأبيض»، المعار حالياً للاتحاد السكندري إلى نهاية الموسم، وهو ما نفاه أيمن الرمادي، مؤكداً أن اللاعب كان ضمن ترشيحات وكلاء اللاعبين.

وتدرس الإدارة مع الرمادي ملف الأجنبي الرابع، حيث حدد المدرب مركزه في الوسط المهاجم أو المهاجم الصريح، لأن وليام أوسو يلعب أيضاً في المركزين.