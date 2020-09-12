إصابة 5 لاعبين من الهلال بـ «كورونا»

الرياض (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إصابة خمسة من لاعبي الهلال السعودي بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعهم لفحص طبي شمل جميع المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب القارة، بالإضافة إلى لاعب واحد من الدحيل القطري، جاءت نتائجهم إيجابية للإصابة بالفيروس، واللاعبون المصابون هم محمد البريك، وسلمان الفرج، محمد الواكد، وصالح الشهري، وحمد العبدان، والإداري سعود كريري.

وتخضع بعثة الهلال لمسحة طبية ثانية لجميع أفراد الفريق، وذلك بعد ظهور النتائج الإيجابية للمسحة الأولى لبعض أفراد البعثة وذلك تنفيذاً لبروتوكول الاتحاد الآسيوي.