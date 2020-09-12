«الظبي» على قمة الحول.. و«مزون» الأول في سويحان

عبدالله عامر (أبوظبي)

اختتمت، أمس، منافسات الأسبوع الثاني من السباقات التمهيدية لموسم الهجن 2020-2021 بمختلف ميادين الدولة، ووسط مشاركة غفيرة من ملاك الهجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت المنافسات مستويات مميزة في أشواط الحول والزمول، التي أقيمت على مدار 16 شوطاً لمسافة 5 كلم، ففي ميدان الوثبة بأبوظبي فازت «الظبي» لسالم راشد النيادي بناموس بأول الأشواط المخصص للحول المحليات، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 8.04.03 دقيقة، فيما حققت «الرماسة» لمظفر خموشة العامري أفضل توقيت زمني في الشوط الثاني للحول المهجنات، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في المركز الأول بتوقيت 7.55.08 دقيقة.

وحل «الشقردي» لسلطان غانم المنصوري، في صدارة الشوط الشوط الثالث للزمول بـ 8.00.02، فيما حصد «مربان» لمحمد راشد العبار ناموس الشوط الرابع للزمول المهجنات بتوقيت 8.08.09 دقيقة.

وأسفرت نتائج الأشواط من الخامس وحتى العاشر في ميدان الوثبة، عن فوز كل من «الوثبة» لمحمد سالم الراشدي، و«الشاهينية» لسهيل ذويب العامري، و«شرط» لسعيد بالركاض العامري، و«حشيم» لأحمد خليفة بالصايغ المزروعي، و«صدارة» لعبدالله المنصوري، و«الهاشمية» لمبارك طالب الشريفي.

وعلى أرضية ميدان سيح صبرة، كانت «زعفران» لهادف حارب مغيير الخييلي على موعد من ناموس الحول المحليات في الشوط الأول، أما ميدان الوقن فشهد تتويج «مرمره» لمحمد صالح حبتور العامري بالشوط الأول للحول.

وشهد ميدان سويحان فوز «مزون» لمحمد سهيل بن عويضان العامري، بلقب شوط الحول بتوقيت 7.52.0 دقيقة، فيما انتزعت «شرف» لقب أول الأشواط خلال المنافسات، التي أقيمت على أرضية ميدان بوسمرة.

وتعود المنافسات للتواصل مجدداً في فئة الصغار خلال الأسبوع المقبل، بمنافسات الحقايق والإيذاع والثنايا، تعقبها في الأسبوع التالي منافسات سن الكبار الحول والزمول.