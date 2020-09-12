يورداكيسكو يعانق لقب «نلتزم لننتصر» للشطرنج

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

عانق المولدوفي الأستاذ الدولي الكبير فيوريل يورداكيسكو مدرب نادي الشارقة، لقب بطولة نلتزم لننتصر للشطرنج الخاطف، التي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع نادي دبي للشطرنج أمس الأول، واستمرت منافساتها لساعتين بمشاركة 228 لاعباً ولاعبة.

وحل الأستاذ الدولي أوليفر ديماكلينج وصيفاً، والأستاذ الدولي علي فرحات ثالثاً، أما على صعيد الفئات السنية فنال لقب (الفتيان والفتيات) على التوالي، سيدارث بيلاجي فتياتهارشا فارديني لفئة 16 سنة، وعبدالله محمود عبدالله وروضة عيسى السركال لفئة 14 سنة، وريشي كاناندان وإيمان الصباغ لفئة 12 سنة، وأنانث نارانيان وزيانا سينغ لفئة 10 سنوات، يشوانت سارافانان وديفا غوريشنكار لفئة 8 سنوات.

وجاء تنظيم البطولة التي تحمل الرقم 93، التي ينظمها أو يساعد على تنظيمها، نادي أبوظبي للشطرنج خلال الـ8 أشهر السابقة، في إطار حرص النادي على استمرار النشاط الشطرنجي، والمحافظة على المستوى الفني للاعبين، مع الالتزام الصارم بالتوجيهات الاحترازية وتجنب الاختلاط.

شارك في البطولة، عدد من حملة الألقاب الدولية الرفيعة، يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير فيوريل يورداكيسكو مدرب نادي الشارقة للشطرنج، والأستاذ الدولي علي فرحات مدرب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، والأستاذة الدولية الكبيرة ماهري جولدييفا مدربة نادي دبي للشطرنج والثقافة، والأستاذ الدولي أوليفر ديماكلينج، بالإضافة إلى نخبة من نجوم اللعبة من بينهم الأستاذ الدولي عمران الحوسني بطل العرب للشباب والإمارات لفئة الرجال لعام 2019، واللاعبة المتميزة روضة عيسى السركال بطلة العالم السابقة للناشئين والإمارات لفئة 20 سنة، وأستاذ الاتحاد الدولي سلطان علي الزعابي بطل العرب والإمارات لفئة 20 سنة، واللاعب حميدان الزعابي بطل الإمارات لفئة 10 سنوات، وشمسة عامر بطلة الإمارات لفئة 12 سنة.