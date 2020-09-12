انتخابات اتحاد السباحة 21 أكتوبر

دبي (الاتحاد)

حددت لجنة الانتخابات باتحاد السباحة، برئاسة محمد العامري 21 أكتوبر المقبل، موعداً لانتخابات الاتحاد للدورة الجديدة 2020-2024، وسيتم فتح باب الترشح بداية من الخميس المقبل، ولمدة 10 أيام، لتلقي استمارات الأندية الراغبة في التقدم للانتخابات، على أن يتم إرسال الدعوة للأندية غداً، لإعلامهم بالجدول الزمني للانتخابات، وكانت الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، كلفت لجنة الانتخابات بتحديد الجدول الزمني للانتخابات، بما يتناسب مع لائحة النظام الأساسي، التي تم اعتماد التعديلات عليها مؤخراً.

وأكد المتحدث الرسمي للجنة الانتخابات، المستشار القانوني حسن المرزوقي، أن اللجنة قامت خلال الاجتماع الأول بتوزيع المناصب، حيث ترأس اللجنة محمد العامري، ومحمد كاهور الحمادي نائباً للرئيس، وعضوية المستشار حسن المرزوقي، والمستشار القانوني يوسف أحمد، والمستشار القانوني حمدان الزيودي. وأضاف أيضاً: «تقرر أن يتم ارسال الدعوة للأندية 14 سبتمبر، على أن يتم فتح باب الترشح الخميس المقبل 17 سبتمبر، ويغلق الأحد 27 الساعة 12 ظهراً، وسيتم إصدار القائمة المبدئية للمرشحين 7 أكتوبر، وفي اليوم التالي يتم فتح باب الطعون، ويستمر لمدة أربع أيام، حيث سيتم غلق باب الطعون 12 أكتوبر، ويتم إصدار قرار لجنة الطعون 15 أكتوبر، والقائمة النهائية للمرشحين يوم 18 أكتوبر».

وقال المرزوقي: «تقام الانتخابات 21 أكتوبر المقبل، على أن يفتح باب الطعون على الانتخابات 22 أكتوبر، ويغلق 26 أكتوبر، وستكون قرارات لجنة الطعون يوم 28 أكتوبر، أما اعتماد مجلس الإدارة ونتيجة الانتخابات يوم 29 أكتوبر المقبل».