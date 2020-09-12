نجاح كبير لدورة الأندية المجتمعية بدبي

دبي (الاتحاد)

شهدت «دورة دبي للأندية المجتمعية والجاليات»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي نجاحاً كبيراً، ومشاركة واسعة من مختلف الجنسيات، تنافسوا خلالها في رياضات كرة القدم والسلة والكريكت والريشة الطائرة، وأقيمت فعالياتها في ملاعب عالم دبي للرياضة، بقاعات زعبيل 4 و5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي.

وفاز فريق سيدات الجالية السورية بلقب بطولة كرة السلة، ليكون فريق سيدات الجالية الفلبينية في المركز الثاني، فيما حل فريق سيدات النادي المصري الاجتماعي في المركز الثالث، وفي السلة فاز فريق الجالية الفلبينية الفوز بلقب البطولة، بعد أن تغلب بصعوبة على فريق الولايات المتحدة الأميركية في مباراة حامية، فيما حل فريق الجالية اللبنانية للرجال في المركز الثالث.

وفي منافسات بطولة الريشة الطائرة، سيطرت الجالية الهندية على ألقاب البطولة، حيث فاز ساشين سيث بالمركز الأول في فئة الفردي، فيما فازت الهندية تانيشة كراستو بالمركز الأول في فئة فردي النساء، وفي منافسات بطولة الكريكت، حلق فريق النادي الهندي الاجتماعي اللقب، بتغلبه على فريق الجالية النيبالية.

شارك في الدورة 14 نادياً من الأندية المجتمعية والجاليات المختلفة بدبي، وهي: النادي الهندي، النادي الباكستاني، النادي الاجتماعي الأردني، النادي الاجتماعي السوداني، النادي الاجتماعي المصري، النادي الاجتماعي الفلبيني، الجالية اللبنانية، الجالية السورية، الجالية النيبالية، الجالية السيريلانكية، الجالية الأميركية، الجالية الإندونيسية، والجالية اليمنية والجالية الصينية.