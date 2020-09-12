خمينيز وسواريز هدية بني ياس للدوري

مصطفى الديب (أبوظبي)

شدد فواز عوانة قائد فريق بني ياس، على أن الساحة الكروية الإماراتية، ستكون على موعد مع «سماوي» جديد في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن كل الشواهد تؤكد أن بني ياس سيكون مختلفاً بكل المقاييس، خاصة في ظل حالة الدعم اللامحدودة، من جانب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس النادي، والعمل الرائع من الإدارة، خاصة على صعيد الصفقات الجديدة التي تعد إضافة هائلة، وكفيلة بنقل بني ياس نقلة كبيرة.

وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: الأرجنتينيان خمينيز وسواريز مفاجأة هذا الموسم، وأتوقع توهجهما في دوري الخليج العربي، لأنهما يملكان قدرات فنية رائعة، وبالتأكيد تخدم الفريق بدرجة كبيرة، وتكون إضافة لكرة الإمارات عموماً، وأنهما هدية «السماوي» للبطولة.

وأضاف: طموحاتنا كبيرة للغاية، وأعتقد أن الفريق يسعى لاحتلال مكانة تليق به بين الكبار هذا الموسم، في ظل الإمكانيات التي تؤهله لذلك.

وأشاد فواز عوانة بصفقات اللاعبين المواطنين، مؤكداً أنهم مجموعة من الشباب الرائع الذي لديه طموح يتناسب مع أحلام النادي، وشدد على أن الإدارة استغلت فترة التوقف بصورة مثالية، من خلال الدراسة المتأنية لاحتياجات الفريق، وسبل دعمه والاختيار الدقيق للصفقات التي كانت في محلها تماماً.

وعن العودة إلى منافسات كرة القدم، والتغيرات التي تطرأ عليها بعد «جائحة كورونا» قال: اشتقنا للعب الكرة، وكذلك الجماهير، وأعتقد أن الجميع عرف قيمتها بعد غيابها، ومن ثم نقاتل كلاعبين من أجل إسعاد الجماهير، والتأكيد على أن «الساحرة المستديرة» تستحق العشق.

وأضاف: بالفعل هناك متغيرات كثيرة، لكن علينا تقبلها، واللعب من أجل العودة الكاملة لكل شيء بحذر شديد، وأن كل لاعب لديه رغبة عارمة في العودة إلى «المستطيل الأخضر» للقتال وإخراج كل ما لديه من طاقة بهدف إسعاد جماهير ناديه.

ووصف قائد بني ياس، المدرب الجديد الروماني إيسايلا بالرائع، مؤكداً أنه يملك عقلية متميزة، وله رؤية جيدة، وتجارب ناجحة كثيرة، وطموحاته تتماشى مع طموحاتنا.

وفيما يخص فترة الألماني شايفر، أشار إلى أنه قام بالدور المطلوب منه، إلا أن الحظ لم يخدمه لعوامل عدة، أبرزها الظلم التحكيمي الذي وقع على الفريق، باعتراف الجميع، وكان سبباً في خسارة أكثر من مباراة، وكذلك المعاناة من إهدار الفرص التي كلفتنا الكثير.

وشدد على أن بني ياس قدم كرة ممتعة، لكن غاب عنه التوفيق، وكذلك الأجنبي الذي يصنع الفارق، لذلك من المؤكد أن أجانب هذا الموسم سيصنعون الفارق، سواء على مستوى صناعة الفرص، من خلال خمينيز وسواريز، أو على صعيد التسجيل، من خلال الهداف البرازيلي بيدرو الذي له نجاحات كبيرة مع الظفرة، ويعوض الإخفاقات الكثيرة في خط المقدمة لبني ياس.