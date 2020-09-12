«الزعيم» مستعد بطموح «تعديل المسار»

مراد المصري (دبي)

استأنف العين تدريباته في الدوحة أمس، بعد ساعات من وصوله بطائرة خاصة، حيث لا يريد «الزعيم» إهدار الوقت، من أجل التحضير للمباريات المقبلة بدوري أبطال آسيا، والتي ستكون صعبة ومصيرية، في ظل مواجهة منافسين في كامل جاهزيتهم البدنية.

وبدأ «البنفسج» البرنامج بالتدريبات الخفيفة، للتخلص من آثار السفر، وأتبعها بفقرة ميدانية، واصل خلالها المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، تعزيز الجانب التكتيكي لتثبيت خطة الأداء الفني قبل 48 ساعة، على مواجهة السد في أولى المباريات المتبقية بمرحلة المجموعات، ويسعى خلالها لتعديل المسار لخسارته أول مباراتين.

ويطبق العين معايير السلامة والصحة، وفق شروط الاتحاد القاري، من خلال إجراء الفحص الطبي لفيروس كورونا قبل المغادرة، وأيضاً عقب الوصول، إلى جانب التقيد بحركة البعثة في الفندق والملاعب والمواقع التدريبية المحددة والمعتمدة.

من جانبه، أكد فهد حديد المنضم إلى العين خلال الانتقالات الصيفية، أن الانضمام إلى «الزعيم» حلم وأمنية تمنى تحقيقها يوماً ما، وحالياً يركز على الاجتهاد، وتقديم أفضل ما لديه لحجز مكانه في الفريق، مع توجيه الأنظار لاستكمال المشوار في أبطال آسيا، وقال لـ «قناة العين»: عالم الكرة مرتبط بالمتغيرات، وعرض العين لم يكن قابلاً للتفكير، خصوصاً أن ارتداء شعار «الزعيم» أمنية تحققت أخيراً، والهدف المهم حالياً، يتمثل في مشاركتنا الآسيوية، وطموحاتنا كبيرة.

وأضاف: مطالبون بتقديم أفضل ما لدينا، والمحافظة على أنفسنا داخل الملعب وخارجه، لأن الوضع يتطلب تركيزاً أكبر، في ظل الظروف التي يعيشها العالم بأسره، ودوري أبطال آسيا أهم بطولة بالنسبة لي مع «الزعيم» في هذا الوقت بالتحديد.