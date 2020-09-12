سرور: الحصن يقترب من الأجنبي الثاني

فيصل النقبي (الفجيرة)

أكد محمد راشد سرور، مشرف فريق دبا الحصن، أن المباريات الودية التي خاضها الفريق، في الفترة الماضية أمام شباب الأهلي ومسافي والعربي والعروبة، لا تمثل مقياساً لاختبار اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد، مشيراً إلى أن دوري الأولى على موعد مع تحدٍ كبير بين جميع الأندية للبحث عن النتائج الإيجابية. وأشار إلى أن النادي اقترب من حسم صفقة الأجنبي الثاني، بما يحقق التطلعات، في ظل الاهتمام الكبير من الإدارة لتوفير جميع المتطلبات التي تعزز قوة الحصن.

ووصف سرور إعداد الفريق بالجيد، لأن الحصن من أوائل الأندية التي دشنت التحضيرات، عبر معسكر داخلي بدأ 18 يوليو الماضي، قبل الانتقال إلى المرحلتين الثانية والثالثة 1 و23 أغسطس، واختتم بـ «ودية» الحمرية.