العنبري يفاضل بين الظنحاني والكعبي

علي معالي (دبي)

يفاضل عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، بين علي الظنحاني وعبدالعزيز الكعبي، في مركز المدافع الأيسر، في ظل غياب الحسن صالح، الذي يخضع حالياً لبرنامج تأهيل، عندما يخوض «الملك» باقي مبارياته في دوري أبطال آسيا، وسبق للظنحاني أن شغل المركز، وهو ما يجعله مرشحاً بقوة لحجز مكانه أساسياً، على أن خالد الظنحاني الوافد الجديد في الطرف الأيمن.

وفي الوسط، فإن المنافسة ملتهبة بين سيف راشد وخالد باوزير للعب في الناحية اليمنى، ويتلك كل منهما الإمكانيات العالية لأداء الدور المطلوب مع إيجور وكايو، والمفاضلة الارتكاز بين ماجد سرور ومحمد عبدالباسط للعب بجانب شوكوروف، ويحسم العنبري التشكيلة النهائية قبل لقاء الدحيل ضمن المجموعة الثالثة، التي يحتل فيها «الملك» المركز الأخير برصيد نقطة، ورغم المحصلة غير الجيدة، فإن الفرصة متاحة.

وخلال التدريب الأساسي اليوم، يضع المدرب اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب، والمتوقع أن تتغير بحسب سير المباراة، ويفكر العنبري في مفاجأة المنافس بطريقة 3-5-2، من خلال وجود أكثر من لاعب يمتلك قدرات هجومية فعالة.