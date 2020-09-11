كأس رئيس الدولة للخيول تصل محطة دونكاستر

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار دونكاستر العريق في المملكة المتحدة اليوم المحطة السادسة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها السابعة والعشرين ضمن مهرجان سانت ليجر الشهير. وتقام الكأس الغالية برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرفعة الخيل العربي وإعلاء شأنه، دعماً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العربي إلى الجولة البريطانية للكأس الغالية، لما تمثله من مكانة كبيرة وسمعة عالمية مرموقة ومشاركة قوية من نخبة الخيول وأبطال المستقبل في تحدي مواجهة الأقوياء على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الذي يقام ضمن الفئة الأولى «جروب 1» لمسافة 2000 متر، للمهور والمهرات من عمر أربع سنوات فما فوق، وتبلغ قيمة جوائزه 80 ألف جنيه استرليني.

وتسجل خيول الإمارات حضوراً قوياً في السباق، حيث يقف في مقدمة المرشحين للفوز باللقب وحسم لقب الديربي العربي الإنجليزي، المهر «هتال» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي نجح يوليو الماضي من حسم لقب الديربي الفرنسي، إثر فوزه بلقب سباق دو بور سانج الفرنسي، بمضمار شانتييه، ويتطلع ابن «مهاب» والفرس «مزنة» لمواصلة عروضه القوية التي وضعته في قمة مراتب الخيول الناشئة، والسعي لحصد لقب الكأس الغالية، بإشراف مدربه توماس ديميولت وقيادة الفارس تاج اوشي. كما تضم قائمة المشاركين: «الأمين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، المتوج مؤخرا بلقب الجولة «22» من كأس الوثبة ستاليونز، في مملكة بلجيكا، ويطمح ابن «نو ريسك ال موري» والفرس «الجوزاء» لتسجيل حضور قوي في التحدي المثير تحت إشراف جيمس اوين وقيادة الفارس جيم كرولي، كما تتواجد في السباق «لولوه» العائدة لإسطبلات شادويل لسموه، والمنحدرة من نسل الفحل «السعودي» والفرس «زورمانيا»، ويشرف عليها المدرب فيليب كولنجتون بقيادة الفارس داين اونيل، في حين تأتي المشاركة الرابعة من الإمارات في سباق الكأس الغالية للمالك هلال العلوي، بتنافس يوغرثا دي مونلو من نسل المأمون مونلو والفرس أمينة دي مونلو، وبإشراف ديفيد موريسون وقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا. وتضم القائمة أيضا «سطام» للمالك جيمس أوين ريسينج، وبإشراف المدرب جيمس اوين والفارس مارتن دواير، إلى جانب «جيركو دي تينيل» والذي يعود لعائلة بلامب، وذلك تحت اشراف المدربة جايمي بلامب وقيادة صوفي ريد. وتقام كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية للعام الخامس على التوالي، حيث عدها الإعلام الإنجليزي بوابة الأبطال الذين ينطلقون من دونكاستر ويهيمنون على مختلف السباقات العالمية للخيل العربي، نتيجة لمكانة الحدث الرائد، والذي يعد من اهم السباقات الكلاسيكية في العالم التي تقام على مدار27 عاماً، بجانب قوة الخيول ونخبة المرابط والاسطبلات العالمية التي تشارك في الحدث، حيث فاز بنسخة 2016 الجواد لايتينج بولت وفي 2017 توج نفيس للخيالة العمانية وفي 2018 فاز روديس دو لوب، فيما توج في عام 2019 حيان لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.