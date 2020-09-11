«الليجا».. الخوف من «كورونا»!

مدريد (أ ف ب)

يعاود الدوري الإسباني لكرة القدم نشاطه اليوم، في ظل غياب ريال مدريد حامل اللقب ووصيفه برشلونة، من أجل إفساح المجال أمامهما لبعض الراحة، وإقامة المباريات خلف أبواب موصدة وخشية تجدد موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبانتظار مشاهدة نجم «البارسا» الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قرّر البقاء مع ناديه، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة مع النادي المدريدي الذي يستهل حملة الدفاع عن لقبه في 20 سبتمبر الحالي، سيكون عشاق الكرة المستديرة على موعد مع انطلاق منافسات «الليجا» لموسم 2020- 2021 اليوم في الملعب المتواضع لنادي إيبار الذي يستقبل سلتا فيجو أمام مدرجات خالية من الجماهير في إقليم الباسك.

وتقام المباراة بين فريقين متواضعين في أجواء يخيّم عليها الخوف والخشية من تفشي فيروس كورونا مجدداً، في صورة مختلفة جداً عن عودة الدوري في 11 يونيو الماضي بعد ثلاثة أشهر من التوقف مع لقاء ساخن في «ديربي» إشبيلية بين ريال بيتيس وإشبيلية.

وبخلاف ما يحدث خارج الملاعب، لم تتبدل حدة المنافسة داخلها مع الصراع المرتقب بين الغريمين الأبديين ريال مدريد وبرشلونة لحسم هوية الدوري لمصلحة أحدهما.

ويستهل النادي المدريدي حملة الدفاع عن لقبه في 20 الجاري أمام مضيفه ريال سوسيداد.

توج ريال بطلاً للدوري للمرة 34 في تاريخه في يوليو الماضي، بفضل «حراس القلعة البيضاء» الذين سيكونون مرة جديدة حجر الرحى الذي يدور في فلك المدرب الفرنسي زيدان مع القائد الأبدي راموس وبنزيمة والألماني كروس والكرواتي مودريتش، في ظل التكهنات التي ترجح احتفاظ النادي بلقبه، على الرغم من عدم إجرائه تعاقدات بارزة لتدعيم صفوفه بلاعبين جدد قبل شهر من إقفال سوق الانتقالات الصيفية.

في المقابل استفاد برشلونة من أسبوع راحة إضافي بسبب تأهله إلى ربع النهائي لدوري الأبطال، حيث تعرض لهزيمة نكراء أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8، على أن يخوض مباراته الأولى في الدوري في 26 أو 27 من الشهر الحالي أمام فياريال.

عاشت كتالونيا فترات عصيبة، بعدما أعلن نجمها ميسي رغبته في الرحيل عن النادي، قبل أن يتراجع اللاعب الدولي الأرجنتيني عن قراره وينهي «هذا المسلسل» بإعلانه البقاء في برشلونة حتى نهاية عقده في الموسم المقبل.