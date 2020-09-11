«فريق الإمارات» يصعد إلى وصافة «طواف فرنسا»

مورا (الاتحاد)

قدم ديفيد دي لا كروز وتادي بوجاتشار، نجما فريق الإمارات للدراجات أداءً متميزاً في «المرحلة 13» من سباق طواف فرنسا للدرجات الهوائية، حيث نجح دي لا كروز في الانضمام إلى المجموعة المتقدمة التي تكونت من 17 دراجاً، وتشكلت بعد 30 كيلو متراً من البداية، لتقود السباق في المنحدر النهائي في باس دي بيرول، متقدمة بفارق كبير على مجموعة «القميص الأصفر».

وأحرز الكولومبي دانيال فيليبي مارتينيز من فريق «دوكايشن فيرست» المركز الأول، بزمن 5.01.47 ساعات، وتفوق بالسرعة النهائية على الألماني لينارد كامنا الذي جاء ثانياً بفارق 4 ثوان، ومواطنه ماكسميليان سشاشمان ثالثاً بفارق 51 ثانية، بينما حل دي لا كروز في المركز العاشر بفارق 3.52 دقيقة.

ولم يختلف الحال بالنسبة لبوجاتشار الذي أظهر مستوى رائعاً بين الدراجين المتنافسين على التصنيف العام، حيث انطلق في أداء هجومي متميز، قبل كيلو متر من نهاية السباق، ولم يتمكن أحد من مجاراته سوى منافسه بريموز روجليتش من فريق «جامبو-فيزما»، وبذلك أحرز المتنافسان السلوفينيان تقدماً مهماً على بقية الدراجين، ليفوز بوجاتشار بالقميص «الأبيض» من جديد، ويصعد إلى المركز الثاني في التصنيف العام، متأخراً بفارق 44 ثانية عن منافسه روجليتش، وقال بوجاتشار: كان السباق مذهلاً، وتمكنت فيه من الفوز بـ «القميص الأبيض» من جديد، وسعيد لأنني وصلت إلى خط النهاية مع منافسي روجليتش؛ حيث ذكرني التسلق الأخير معه بالمرحلة الـ13 من جولة إسبانيا في العام الماضي، ووصلنا آنذاك إلى خط النهاية معاً، وتمكنت في سباق أمس من إحراز تقدم مهم في التصنيف العام على بقية الدراجين، باستثناء روجليتش الذي حافظ على صدارة التصنيف، وأود أن أتوجه بالشكر إلى الجميع في الفريق، على الدعم الكبير الذي قدموه لي في السباق، كما أنني فخور بأداء جميع زملائي.

وأسفرت نتائج «المرحلة 13» أمس عن فوز دانيال فيليبي مارتينيز بالمركز الأول «5.01.47 ساعة»، وتبعه لينارد كامنا بفارق 4 ثوان وسشاشمان بفارق 51 ثانية، وفالانتان مادووا بفارق دقيقة و33 ثانية وبيار رولان بفارق دقيقة و42 ثانية، وجاء ديفيد دي لا كروز «فريق الإمارات» عاشراً بفارق 3,52 دقيقة، وتادي بوجاتشار «فريق الإمارات» في المركز الـ 13 بفارق 6.05 دقيقة.وبالنسبة للترتيب العام يحتل روجليتش المركز الأول «56.26.43 ساعة»، ويليه بوجاتشار وصيفاً بفارق 44 ثانية، وإيجان برنال «فارق 59 ثانية» وريجوبيرتو أوران «فارق 1.10 دقيقة» ونايرو كوينتانا «فارق 1.12 دقيقة.