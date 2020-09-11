محمد جابر: روح «الفرسان» تعوض نقص الإعداد في «الآسيوية»

منير رحومة (دبي)

شدد محمد جابر لاعب شباب الأهلي، على أن الروح القتالية والرغبة الكبيرة في الفوز، وتحقيق نتائج إيجابية، وتشريف كرة الإمارات، في استئناف دوري أبطال آسيا، تعوض نقص الإعداد، وتوقف النشاط بسبب فيروس كورونا، مبدياً تفاؤله بقدرة فريقه على الظهور بمستويات جيدة، والمنافسة بجدية على بطاقة التأهل إلى دور الـ 16.

وأشار إلى أن «الفرسان» يملك نخبة من اللاعبين المواطنين أصحاب التجربة الطويلة، والخبرة الدولية مع المنتخبات والأندية، ويعرفون جيداً ما هو مطلوب منهم في البطولة، بالإضافة إلى بعض الأجانب المتميزين يتقدمهم كارلوس إدواردو المتوج باللقب القاري مع الهلال السعودي، الأمر الذي يوفر الظروف الملائمة للتغلب على الظروف الصعبة، والظهور بصورة مشرفة.

وشدد جابر على أن أنديتنا مرت بظروف خاصة، خلال الفترة الماضية بالتوقف الطويل، وتأجيل انطلاقة الدوري، لكن هذه العوامل لن تعرقل مسيرة سفراء الكرة الإماراتية، بل على العكس تحفزهم للعودة إلى أجواء المباريات، والمنافسة بعزيمة أقوى وإصرار كبير على تقديم أفضل المستويات وانتزاع النتائج الإيجابية.

وبشأن منافسي شباب الأهلي في المباريات الأربع المتبقية في مرحلة المجموعات والتي تنطلق بعد غد، قال: الأوراق مكشوفة في المجموعة الثانية، بعد أن لعبنا أمام باختاكور الأوزبكي والهلال السعودي، ويتبقى أمامنا شاهر خودرو الإيراني في مواجهتين متتاليتين، ولا يوجد شيء صعب بالنسبة للاعبي «الفرسان»، لأننا عازمون على تقديم أفضل ما عندنا، وتصحيح والوضع في هذه المجموعة، والعودة ببطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

وحول حظوظ فريقه في المجموعة الثانية، خاصة أنه يحتل المركز الثالث من دون رصيد، شدد محمد جابر على أن فريقه لم يكن محظوظاً في انطلاقة البطولة، حيث لعب أمام باختاكور في طقس ممطر، وأرضية ملعب «مبللة» يصعب اللعب فيها، وكان قادراً على العودة بنتيجة إيجابية، وأمام الهلال حامل اللقب تقدم في النتيجة، إلا أنه لم يحافظ على النقاط الثلاث، متمنياً أن يقف الحظ إلى جانب «الفرسان» بداية من الاثنين المقبل، حتى يجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، ويحقق هدفه في هذه المشاركة.

وأكد محمد جابر أن شباب الأهلي، ليس غريباً عن المشاركات القارية، وله تاريخ حافل في المسابقة، منها الوصول إلى نهائي دوري الأبطال عام 2015، والطموح اليوم تكرار الإنجاز، والوصول إلى المباراة الختامية، من أجل المنافسة على اللقب القاري الذي يعتبر طموح لاعبي ومسؤولي وجماهير «الفرسان».

أما عن تعليمات المدرب الإسباني جيرارد زارجوسا، قبل بدء المهمة، أوضح مدافع «الفرسان»، أن الجهاز الفني يحفز اللاعبين على تقديم أفضل ما عندهم، والحرص على الظهور بصورة مشرفة، لأن الفريق يعتبر سفير الكرة الإماراتية في هذه المشاركة الخارجية، وبالتالي يجب اللعب بتركيز عال وإصرار كبير على تقديم العرض الذي يليق بسمعة النادي وكرة الإمارات.

أما فيما يتعلق بحالته الصحية، بعد تعرضه للإصابة في المباراة الودية أمام العين، قال: اطمأن الجماهير بأنها بسيطة، وعدت إلى التدريبات، وأنا جاهز للمشاركة في «الآسيوية»، وعلى ذمة الجهاز الفني لدعم الصفوف ومساندة فريقي في الاستحقاق القاري المهم.