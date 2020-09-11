بيدرو يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة «الزعيم»

دبي (الاتحاد)

غادرت بعثة العين، مساء أمس، على متن طائرة خاصة إلى الدوحة، لاستكمال مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا بداية من لقاء السد يوم الثلاثاء المقبل، حيث تنتظر «الزعيم» 4 مباريات حاسمة في مرحلة المجموعات.

وحرص المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، على إجراء حصة تدريبية للفريق قبل السفر، وضع خلالها اللمسات الأخيرة التي ركزت على الجوانب التكتيكية والتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المهمة القارية، ومراجعة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في الودية الأخيرة أمام النصر، خصوصاً في الجانب الدفاعي، كما استعرض لهم عددا من الجوانب الإيجابية التي يجب مواصلة التركيز عليها، خصوصاً أن «البنفسج» يعرف طريقه للشباك جيداً خلال التجارب الماضية.

ومن المقرر أن يواصل «الزعيم» تدريباته بداية من اليوم، تمهيداً لخوض المباريات المقبلة التي صعب فيها الموقف على نفسه، بعدما خسر أول مباراتين، ليكون رصيده خالياً من النقاط في المجموعة الرابعة، إلا أن الفرصة ما زالت قائمة، وهو يلتقي السد 15 و18 سبتمبر الجاري، ومن بعده سباهان الإيراني 21 من الشهر نفسه، وأخيراً النصر السعودي يوم 24 سبتمبر في ختام منافسات الدور الأول.