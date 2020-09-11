الظفرة يتعاقد مع الغافري موسمين

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تعاقد الظفرة رسمياً مع سلطان الغافري «33 عاماً»، القادم من الجزيرة لمدة موسمين، أمس الأول، ليكون الصفقة الخامسة التي يحسمها النادي، بعد ضم المهاجم البرازيلي دينيلسون بيريرا، ومحمد إسماعيل، وأحمد يسلم، ومسلم فايز، بجانب عودة الحارس زايد الحمادي من الإعارة.

وبهذه الصفقة، يصل الغافري إلى رقم شخصي غير مسبوق في أندية أبوظبي الخمسة، والتي مثلها جميعها، انطلاقاً من بني ياس ومن بعده العين والوحدة والجزيرة، قبل أن يختار «الفارس» ليكون المحطة الأخيرة، في مشواره الذي يمتد إلى عقدين في الملاعب.

وأعرب الغافري عن سعادته بالانضمام إلى الظفرة، وتعهد بأن يمنحه أفضل ما عنده، متمنياً التوفيق له ولفريقه الجديد، مشيراً إلى أنه يعرف معظم لاعبيه، وهو ما يجعله لا يشعر بأنه غريب.

من جهة أخرى، كشفت شركة الظفرة لكرة القدم عن الزي الجديد الذي يرتديه الفريق الأول خلال الموسم المقبل، والذي تم تغيير ألوانه وتصميمه بالكامل، بالتزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيس النادي، وحضر الكشف عن القميص رئيس مجلس إدارة وأعضاء شركة الظفرة لكرة القدم والجهاز الإداري للفريق.

ويتكون الزي من طقم أساسي، وثلاثة أطقم احتياطية، بالإضافة إلى ذي الحراس، حيث يكون القميص الأساسي باللون السماوي مع الذهبي، وشورت ذهبي مع سماوي، وجوارب بالذهبي مع السماوي، فيما يكون الاحتياطي بالرمادي الغامض مع اللون الذهبي بالكامل.