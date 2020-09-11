«إيجور» سلاح «الملك» في «الأبطال»

علي معالي (دبي)

استعاد البرازيلي إيجور كورونادو قوته، سواء من ناحية اللياقة أو المهارة، حيث لعب عدداً كبيراً من الدقائق في «الوديات» وسجل بعض الأهداف التي تؤكد عودة «الساحر» إلى سابق توهجه، وجاءت بصمته الأخيرة في شباك حتا، أمس الأول، قبل السفر للمشاركة في دوري أبطال آسيا لتقدم الدليل على أن اللاعب أصبح جاهزاً تماماً لتقديم الإضافة إلى «الملك». يظهر إيجور في «الأبطال» للمرة الأولى، ويمثل إضافة مع العائد ويلتون سواريز، نظراً لحالة الانسجام بينهما.

وذكر موقع الاتحاد الآسيوي، في تقرير عن أفضل العناصر التي يتم مشاهدتها في المباريات المقبلة للبطولة، وقال: عاد صانع ألعاب الشارقة إيجور أفضل لاعب أجنبي في دوري الخليج العربي موسم 2018-2019 إلى الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وأضاف: قاد إيجور «28 عاماً» الشارقة إلى الفوز بلقب الدوري، حيث سجل 24 هدفاً وصنع 21 هدفاً في 37 مباراة، ولم يسبق للاعب السابق في باليرمو الإيطالي المشاركة في «الآسيوية»، حيث أبعدته الإصابة عن أول مباراتين، وبالتالي فإن لقاء الدحيل هو الأول له في البطولة، والآن مع وجود مواطنه ويليتون سواريز سيكون الثنائي قادراً على تشكيل خطورة كبيرة على مرمى المنافسين.